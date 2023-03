Letícia Colin explica por que não teria casamento aberto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vilã da trama global Todas as Flores, Letícia Colin, 33, é a protagonista do novo longa A Porta ao Lado, em que vive uma jovem que tem o casamento chacoalhado pela convivência com vizinhos adeptos de relacionamento aberto. O laboratório para a película envolveu inúmeras conversas com pessoas que aderiram ao arranjo. Casada com o ator Michel Melamed, ela concluiu que a fórmula não lhe apetece. “Acho que não conseguiria algo assim, mas sou totalmente a favor de que façam”, admite a atriz, que, quando bate o tédio, prefere “reinventar o casamento”.

Publicado em VEJA de 15 de março de 2023, edição nº 2832