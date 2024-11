Leandro Lima dá detalhes do roubo de fusca em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Leandro Lima, 42 anos, deu detalhes sobre o furto do seu fusca azul, apelidado por ele de “Diamante”, em uma rua da Lapa, Zona Oeste de São Paulo, na quarta-feira, 6. “Nunca deixo ele estacionado na rua, mas desta vez, por achar que era rapidinho, falei: ‘vou estacionar aqui rápido, resolver o que tenho que resolver e depois volto’. Quando voltei, o carro não estava mais”, relatou o ator, em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

O artista conta que ficou sem reação no momento. “Fiquei meio atônito, sem ação, porque isso acontece comigo quando acontece alguma coisa desse tipo. Eu liguei para a Flávia [Lucini, sua mulher] e ela falou: ‘não, você está doido. Você deve ter estacionado em outro lugar’. Ela falou para ligar para o 190, ficou me dando instruções, porque estava meio atordoado. Liguei, dei as características, fui atendido rapidamente. Flávia chegou, já perguntou ao cara sobre as câmeras e pegou as imagens”.

O veículo foi recuperado nesta quinta-feira, 7, pela Polícia Civil de São Paulo. Segundo o ator de Pantanal (2022), o fusca chegou intacto. “Só trocaram a placa, para não ser rastreado, por uma falsa”.