Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Larissa Manoela surpreendeu ao aparecer em uma campanha publicitária de uma rede de fast food citando a confusão com a mãe. A atriz abriu mão de todo o seu patrimônio após o rompimento com os pais Silvana Taques e Gilberto Elias. No comercial, ela diz: “Eu não vou dividir com ninguém. O dinheiro é meu”.

Publicidade

Siga