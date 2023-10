Kayky Brito se pronuncia pela primeira vez depois da alta médica

Kayky Brito compartilhou um vídeo em suas redes sociais, nesta terça-feira 10, no qual agradece aos que se envolveram em sua recuperação após o atropelamento no Rio de Janeiro no começo de setembro. Ele ganhou alta hospitalar na sexta-feira, 29. “Na maior felicidade. Obrigada a todos vocês, meus fãs que mandam mensagem, eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou minha vida, chamou os bombeiros. Obrigado aos bombeiros. Obrigado minha família, mãe, pai, irmã, meu cunhado. Beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês. O negócio é viver, como se não houvesse o amanhã, porque viver é um milagre. Lado direito um pouco afetado, mas eu estou aqui falando, estou andando até, tá tudo bem”, finalizou.