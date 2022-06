Justin Bieber cancela vários shows de última hora; saiba o motivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A notícia de que Justin Bieber estava cancelando dois shows em Toronto caiu como uma bomba entre os fãs do ídolo pop. Ele fez um story no seu perfil do Instagram anunciando que, devido a uma doença não relacionada ao Covid-19, não tocaria na Scotiabank Arena, em Toronto, na terça e quarta-feira à noite. “Não acredito que estou dizendo isso. Eu fiz de tudo para melhorar, mas minha doença está piorando. Meu coração está partido por ter que adiar esses próximos shows (ordens dos médicos). Para todo o meu povo eu amo muito vocês e vou descansar e melhorar!”, escreveu. Apesar de não especificar a doença, em 2020 ele confirmou que sofre da Doença de Lyme. Causa uma irritação na pele e sintomas semelhantes aos da gripe. Em alguns casos, há sequelas, como dores ao se movimentar, e até mais graves, como problemas no funcionamento do cérebro e do sistema nervoso.

Um post no Twitter confirmou posteriormente que o show agendado em Washington, DC, na sexta-feira, 10, também foi cancelado. A equipe do Scotiabank Arena divulgou comunicado confirmando que os ingressos de Toronto serão honrados para datas remarcadas, que serão anunciadas em breve. Em 2020, parte da Changes Tour foi cancelada devido a pandemia – e remarcadas para 2021. Mais uma vez foram canceladas e agora, pela terceira vez, por questão de saúde do cantor.

Justin Bieber says he’s cancelling his Toronto shows due to illness. He was scheduled to play the Scotiabank Arena on Tuesday and Wednesday evening. https://t.co/OGXP7nghLd — Toronto Star (@TorontoStar) June 7, 2022