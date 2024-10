Juliano Cazarré lamenta bloqueio do X no Brasil: ‘É uma loucura’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que o X foi bloqueado no Brasil, muitos internautas têm buscado alternativas para ocupar o espaço deixado pela rede social de Elon Musk. Enquanto aguarda a volta do serviço, Juliano Cazarré, 44 anos, se conforma com o Instagram. O ator diz sentir falta do antigo Twitter, onde até admite ter usado um perfil falso para se desviar da “guerra” na plataforma.

“Tem coisas que você só fica sabendo no Twitter, antes, melhor e sem viés. Eu seguia vários jornalistas brasileiros e internacionais fora da grande mídia, além de cientistas e filósofos. É uma pena. Uma loucura, na verdade”, lamenta. O artista, conhecido por compartilhar opiniões sobre temas polêmicos, como a PL do aborto, prefere se calar sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes: “Meu advogado falou para eu não responder a essa pergunta”.