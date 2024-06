Juliano Cazarré causa revolta em colega ao se dizer contra aborto legal

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Juliano Cazarré, pai de seis filhos resolveu se manifestar no sábado, 15, no Instagram sobre o aborto legal, em meio à repercussão do projeto de lei (PL) 904/2024, proposto pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL). A medida pretende mudar as regras já pacificadas pela Constituição Federal sobre os casos em que o aborto é considerado legal, como quando a pessoa que gesta corre risco de vida ou a gestação é fruto de casos de estupro.

“Todo aborto é o assassinato de um inocente. Então, mesmo nos casos mais extremos, como por exemplo, um estupro, o assassinato da criança não apaga o crime, não vai fazer com que aquele trauma vá embora, e é, na maioria das vezes, mais um trauma na vida de uma mulher já traumatizada. Após 22 semanas de gestação, o feto já tem a possibilidade de viver fora do útero, ou seja, de nascer e quem não quiser criar o filho, pode entregar o filho para adoção. A fila de pessoas querendo adotar um bebê é muito maior do que a oferta de crianças para serem adotadas”, disse ele sendo, logo em seguida, criticado por inúmeros seguidores.

Um dos que se posicionaram contra Cazarré foi o ator José de Abreu: ”Reacionário do caralh*. Burro pra cacet*. Cego pela religião que nem entende. Quando a religião abate a inteligência acontecem esses abortos intelectuais”, disse ele sobre Juliano, com quem já contracenou em 2012, na novela Avenida Brasil, da TV Globo. Xii…