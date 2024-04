José Mujica revela tumor no esôfago: ‘recomeçar cada vez que cair’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-presidente uruguaio José Mujica, de 88 anos, anunciou que tem um tumor no esôfago. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira,29, ele disse que recebeu o diagnóstico depois de um check-up médico.

“Na minha vida, mais de uma vez o ceifador esteve rondando a cama, mas ele continuou a me pastorear. Desta vez me parece que ele vem com a foice em punho e veremos o que acontece. Quero transmitir às meninas e aos meninos que a vida é bela, mas se desgasta. A questão é recomeçar cada vez que cair e, se houver raiva, transformá-la em esperança. Ninguém é salvo sozinho”, disse ele, que se se sente “muito bem” no momento, mas não sabe “quando a luz se apaga”.