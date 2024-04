Jogador do Toronto Raptors recebe punição histórica da NBA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jontay Porter, 24, jogador do Toronto Raptors, recebeu uma punição histórica da NBA nesta quarta-feira, 17. Ele foi banido permanentemente da liga de basquete por envolvimento em apostas esportivas. Segundo as investigações, o ala-pivô teria divulgado informações confidenciais aos apostadores. Porter ainda teria feito apostas em pelo menos 13 partidas, incluindo jogos do seu time. A investigação também descobriu que o jogador alterou sua própria participação em jogos para influenciar nas apostas sobre seu desempenho.

Segundo o inquérito da NBA, Porter apostou 54.094 dólares (mais de 282 mil reais) em jogos da liga e ganhou 76.059 dólares (cerca de 398 mil reais). O lucro do jogador foi de quase 22 mil dólares (mais de 115 mil reais). Os palpites de Porter eram feitos pela conta de uma pessoa próxima ao jogador. Apesar de não ter participado de partidas em que apostou, ele fez três apostas combinadas envolvendo mais de uma equipe, em que projetava derrotas dos Raptors.

O jogador também teria compartilhado ilegalmente seu status de saúde com um apostador, para que ele apostasse que o atleta teria uma performance ruim em uma partida no dia 20 de março, contra o Sacramento Kings. A pessoa em questão investiu 80 mil dólares e poderia ter retorno de 1,1 milhão de dólares. Porém, o site usado na operação cancelou a aposta por atividade suspeita. Na ocasião, Porter deixou o jogo após apenas três minutos, alegando problemas médicos.

“Não há nada mais importante do que proteger a integridade da competição da NBA para nossos torcedores, nossos times e todos ligados a nosso esporte, e é por isso que as violações flagrantes de Jontay Porter a nossas regras sobre apostas recebem a punição mais severa”, diz a nota do comissário da liga, Adam Silver. Jontay Porter, não entra em quadra desde que a NBA começou a investigá-lo por irregularidades nas apostas, no dia 25 de março.