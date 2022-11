Janones debocha de Neymar e internet faz memes do jogador

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neymar precisou ser substituído da vitória de dois a zero em cima da Seleção da Sérvia na quinta-feira, 24. O deputado federal André Janones (PODEMOS) debochou da situação do atleta, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Machucou, agorinha! Tava andando e colocou a mão na perna. Agora, agorinha”, escreveu, em alusão à fala do pastor Marcos Valadão sobre a morte de Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez, filha da escritora Gloria Perez.

Os internautas também não perderam tempo para criticar a atuação mediana do craque do Brasil. O assunto “Receita Federal” chegou a parar entre os assuntos mais comentados no Twitter. Longe de ser alguma questão séria da instituição, usuários da rede debochavam do jogador depois de ele ter sido marcado duramente pelos adversários. “Estão perseguindo o Neymar parece a Receita Federal ano que vem”, brincou um dos espectadores do jogo.

Machucou, agorinha! Tava andando e colocou a mão na perna! Agora, agorinha! — André Janones (@AndreJanonesAdv) November 24, 2022

a receita federal chegou o menino ney: pic.twitter.com/11kY8wEElB — jeremoca ⭐ (@jownlock) November 24, 2022

estão perseguindo o neymar parece a receita federal ano que vem — mel (@meIprodz) November 24, 2022

Neymar / Receita Federal pic.twitter.com/qDHja8n90T — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 24, 2022

