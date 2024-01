Janja testa SUV elétrico de meio milhão cedido a Lula por BYD

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Executivos da BYD, fabricante de automóveis sediada em Xian, na China, se encontraram nesta quarta-feira, 24, com o presidente Lula (PT) no Palácio da Alvorada, em Brasília. A reunião marcou a entrega de um SUV elétrico Tan, de sete lugares, para uso da Presidência da República em regime de comodato por um ano. A reunião contou com a presença do presidente da BYD Brasil, Tyler Li, e do ex-ministro das Cidades do governo de Michel Temer e atual conselheiro especial da marca chinesa, Alexandre Baldy. Também estiveram presentes a primeira-dama Janja da Silva e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Janja testou o carro em passeio pelo Palácio do Alvorada. “Dirigindo um carro BYD elétrico, com energia limpa e sem poluição, é um exemplo para que o Brasil possa chegar a frota de carros que não polua”, disse a primeira-dama, em comunicado enviado pela marca chinesa. O modelo é vendido atualmente por 529.890 reais, segundo site da montadora.

A empresa também apresentou a Lula o relatório sobre a produção na fábrica em Camaçari (BA), recém-comprada pela empresa chinesa junto à Ford. “A BYD vai investir 3 bilhões de reais no complexo de Camaçari, que terá capacidade inicial de produzir 150 mil carros por ano e será a primeira fábrica de automóveis da empresa fora da Ásia. O novo polo industrial deve gerar 10 mil postos de trabalho (empregos diretos e indiretos) e os processos de seleção já foram iniciados. A ideia é priorizar a mão de obra local, por intermédio da capacitação e total integração entre os colaboradores brasileiros e chineses”, apresenta comunicado de Tyler Li.