Janja repete pedido de Michelle Bolsonaro; saiba qual

A socióloga e futura primeira-dama Janja, mulher de Lula (PT) e uma das peças centrais na campanha do petista de volta ao poder, já pediu para ter uma sala no Planalto, assim como Michelle Bolsonaro. Mesmo sem ter um cargo oficial, ela não se imagina em casa, enquanto o marido trabalha. O tópico é discutido pela equipe de transição do presidente eleito.

“A gente vai estar junto. Vou estar do lado dele, boa parte do tempo, contribuindo no que eu puder contribuir. Obviamente, primeira-dama não tem uma função, mas eu posso ter algumas responsabilidades”, afirmou Janja em recente entrevista ao Fantástico. Atualmente, a sala de Michelle fica no terceiro andar do Planalto, no mesmo patamar do gabinete de Bolsonaro (PL). Ainda não se sabe em qual andar Janja será alocada.