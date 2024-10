Isabella Santoni faz parceria com marido no mercado imobiliário de luxo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Estrela de produções na televisão, como Malhação Sonhos (2014), na Globo, e a série Dom (2019), Prime Video, Isabella Santoni, 29 anos, se lançou na carreira de empresária do mercado imobiliário. Ao lado do artista plástico Beto Gatti, a atriz colabora na construção artística em um projeto residencial de alto padrão, que mistura casas com galeria de arte, feito pela marca do empresário Henrique Blecher, marido de Santoni. São 20 casas, cada uma com obra de arte conceitual, assinada por Beto, no valor de 30 mil reais.

“Me sinto privilegiado por ter uma esposa que traz a sensibilidade artística que esse projeto requer, com todo o seu talento, e também um diretor criativo que tenho a sorte de chamar de amigo, apresentando o conceito arrojado e ao mesmo tempo singelo desse lançamento tão especial”, diz Henrique.

Isabella entra na parceria com ações de divulgação e um “capital simbólico” de 10 milhões de seguidores no Instagram. “Entro agregando uma linguagem mais atual em relação à comunicação, trazendo narrativas menos engessadas e mais artísticas, humanas e diretas com o cliente, oferecendo um ponto de vista mais pessoal e íntimo. Além disso, por não fazer parte do universo corporativo, venho com um olhar de fora, como o olhar do cliente”, diz a atriz.

Fotógrafo e padrinho de casamento do casal, Beto leva ao projeto seu olhar fotográfico. A Origem é resultado da sua expedição ao deserto do Atacama e ao Salar de Uyuni. “Não se trata apenas de um coletivo visual, é um convite para olharmos para dentro de nós mesmos, para que se possa descobrir o poder e a importância de estar em sinergia com elementos naturais e a nossa essência” , explica o artista.