Influenciadora expõe ‘ameaças de morte’ após crítica de Michelle Bolsonaro

Karina Santos, 30 anos, relatou nesta sexta-feira, 12, que vem recebendo ofensas e ameaças de morte nas redes sociais, após a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro expor seu perfil no Instagram há uma semana. Com mais de 200 mil seguidores, Karina diz que os ataques começaram quando Michelle postou um print de sua foto com a legenda: “Terrivelmente petista. Como uma boa comunista-caviar, ama um dinheirinho”. Karina, que faz críticas a bolsonaristas em seu perfil, gravou um vídeo no qual diz que “internet não é terra sem lei”. A Polícia Civil de Pernambuco instaurou inquérito policial para apurar os ataques.