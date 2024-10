Heloisa Périssé é escolhida madrinha da Fundação Laço Rosa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Heloisa Périssé foi escolhida a Madrinha 2024 da Fundação Laço Rosa, que abre o mês internacional de combate ao câncer de mama com um alerta sobre saúde mental de pacientes oncológicos. A instituição é pioneira no Brasil no foco ao câncer de mama e no resgate a autoestima de mulheres que sofrem com a doença.

A atriz, autora e roteirista, que superou o diagnóstico de câncer nas glândulas salivares em 2019, será apresentada oficialmente na cerimônia que acontece nesta quarta-feira, 2, no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, e terá a presença de convidados e autoridades com o objetivo de chamar a atenção para a causa. Também haverá uma celebração, presidida pelo reitor do Santuário, Padre Omar.

“Me sinto emocionada em ser escolhida para representar tantas mulheres nessa causa tão importante”, afirma Périssé. “A Saúde mental do paciente oncológico é parte do tratamento e precisa estar implementada como política pública. Esse é o 13 ano que a Laço Rosa trabalha o Outubro Rosa como forma de amplificar importantes questões e nossa madrinha 2024 , Heloisa Périssé, tem um componente ímpar para todos que recebem um diagnóstico de câncer: a alegria, o bom humor e a fé”, completa Marcelle Medeiros, presidente da Laço Rosa.