5ª temporada de ‘The Chosen’ já tem data para estrear nos cinemas; confira

Sucesso mundial, a série bíblica The Chosen – Os Escolhidos anunciou a data de estreia de sua quinta temporada, que será lançada nos cinemas em mais de 40 países, incluindo o Brasil. Os capítulos 1 e 2 chegam às salas de exibição em 10 de abril de 2025, pouco antes da Páscoa, que será celebrada no dia 20 do mesmo mês. A temporada completa estará disponível nas plataformas de streaming ainda em 2025.

Sob o subtítulo de A Última Ceia, a nova leva de episódios se passará na Semana Santa, período anterior à crucificação de Jesus. Confira a sinopse oficial, divulgada pela 5&2 Studios: “A mesa está posta. O povo de Israel dá boas-vindas a Jesus como rei, enquanto seus discípulos aguardam sua coroação. Mas, em vez de confrontar Roma, ele vira a mesa sobre a celebração religiosa judaica. Com seu poder ameaçado, os líderes religiosos e políticos do país farão de tudo para garantir que esta seja a última ceia de Jesus”.

Iniciada em 2019, a partir de uma vaquinha on-line, The Chosen narra a história de Jesus Cristo e seus seguidores, com o objetivo de “humanizar” a figura e as parábolas religiosas, segundo o criador Dallas Jenkins. A série criou sua própria plataforma de streaming, onde exibe até hoje o programa de forma gratuita, legendado e dublado, antes de chegar na casa de gigantes como o SBT e até a Netflix. Não bastasse o sucesso na TV, desde sua quarta temporada, The Chosen só estreia na internet após a exibição nos cinemas.

Confira o trailer da quinta temporada de The Chosen:

