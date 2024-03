Helena Rizzo surpreende ao falar abertamente do uso diário de maconha

VEJA Mercado em Vídeo

As pistas que novos dados de inflação deram para a bolsa e entrevista com Gustavo Cruz

As bolsas europeias os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta quarta-feira, 13. Na véspera, novos dados de inflação deram pistas ao mercado sobre os rumos das economias brasileira e norte-americana. Por aqui, o IPCA subiu mais do que o esperado, puxado por transportes e educação, mas a boa notícia é que o núcleo da inflação de serviços foi menor do que o previsto. Nos Estados Unidos, os dados ficaram dentro do esperado. Essas foram as últimas publicações antes da chamada “super quarta dos juros”, na próxima semana, quando os bancos centrais de ambos os países se reúnem para debater política monetária. A Petrobras recuperou uma parte do prejuízo e subiu 3% na véspera. O governo já admite reavaliar o tema dividendos em reuniões futuras. Diego Gimenes entrevista Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.