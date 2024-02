Governo de Israel ironiza Lula e Brasil após fala sobre Holocausto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O governo de Benjamin Netanyahu utilizou uma postagem no X nesta terça-feira, 20, para mais uma reação contrária ao presidente Lula (PT), que comparou os ataques israelenses à Faixa de Gaza com o Holocausto. O perfil, gerenciada pelo ministério das Relações Exteriores de Israel, republicou de outra conta o questionamento: “O que vem à sua mente quando você pensa no Brasil?”. A seguir, fez a indagação: “Antes ou depois de Lula ter negado o Holocausto?” (veja abaixo).

O ministro Paulo Pimenta, da Secom, tem repetido que o chanceler israelense atribui ao presidente brasileiro “opiniões que jamais foram ditas”, e lembra que Lula visitou o Museu do Holocausto, em viagem a Israel, em 2010.

Before or after @LulaOficial went full on Holocaust denier? https://t.co/lI5tuLLL3o — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) February 20, 2024