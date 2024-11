Governadora do Rio Grande do Norte e o horror sobre plano de matar Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Governadora do Rio Grande do Norte, Fatima Bezerra (PT) comentou com a coluna GENTE sobre o plano de assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes, recém-descoberto pela Polícia Federal. Ela prestigiou os primeiros dias da 11ª edição da Mostra de cinema de Gostoso (RN).

“Olha, chocante, chocante, estarrecedor… Repugnante. Sinceramente, a gente fica até pensando que o pior já tinha acontecido, mas esse episódio revela algo muito mais grave. É uma trama macabra. Ainda bem que as instituições estão funcionando e vão continuar funcionando. Escapamos por um triz. O Brasil está entendendo, não volta aos tempos da ditadura odienta. O grave disso tudo é que, segundo o que foi divulgado até o presente momento, as altas autoridades do país que ainda estavam no poder, que estavam {a frente desse plano que se pretendia criminoso. Chegar ao ponto de querer envenenar, assassinar o presidente da República eleito, o vice-presidente e o ministro Alexandre Moraes! ao mesmo tempo sentimento de tristeza e de uma indignação, de revolta. Ele (Lula) não pode se calar de maneira nenhuma, porque a sociedade brasileira está entendendo. E não se trata de questão ideológica partidária. Se trata da defesa do país, se trata da defesa da democracia. Os indícios são muito graves, vamos aguardar os acontecimentos. Se os indícios de que ele (Bolsonaro) sabia realmente de tudo se comprovarem, a prisão é uma possibilidade real. Vamos aguardar, o que não dá é para passar pano nisso. Não pode, de maneira nenhuma, é ficar impune. Anistia jamais”.