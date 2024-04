Globoplay prepara sua mais cara produção, sobre facção do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Jogo que Mudou a História é uma série produzida em sigilo pelo Globoplay baseada em fatos reais, que pretende contar os 40 anos do Comando Vermelho e outras facções do narcotráfico na cidade do Rio de Janeiro. A primeira temporada ainda não tem previsão de estreia no streaming, podendo ficar para o final do ano. Mas a coluna soube que seu orçamento gira em torno de 50 milhões de reais, o mais alto de uma produção do streaming da TV Globo. No elenco, nomes como Marcelo Serrado, Natalia Lage, Dandara Mariana, Jonathan Azevedo, entre outros. A direção é de Heitor Dhalia e a produção é de José Junior, líder do Afroreggae e parceiro em vários projetos na empresa.