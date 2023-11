Globo acende alerta por decisões erradas de diretor de teledramaturgia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No dia 1 de dezembro, José Luiz Villamarim completa três anos como diretor do núcleo de Teledramaturgia da TV Globo, cargo antes ocupado por Silvio de Abreu. Apesar de alguns acertos no período, é o conjunto atual de equívocos que acendeu o alerta sobre sua gestão. Caem sobre ele decisões como não levar ao ar beijos de casais homoafetivos, a suspensão de novelas com sinopses até então aprovadas e bem avaliadas internamente e, a mais recente, ter escalado Elas por Elas no horário das 18h – sendo que é nítido que se trata de uma produção com identidade para o horário das 19h.

Como se não bastasse, Villamarim é visto como um entusiasta exagerado de remakes. Além de Renascer, vêm aí Vale Tudo e Irmãos Coragem, ainda que não tenham sido confirmadas oficialmente. A pergunta atual nos bastidores é: Até quando a emissora aguentará estes tropeços diante da crise de audiência que atravessa?