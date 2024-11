Gisele Bündchen a Megan Fox: as grávidas de 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

2024 foi o ano das revelações de gravidezes inesperadas. A começar com Iza, 34 anos, que disse logo no início do ano estar à espera de um bebê com o ex-jogador Yuri Lima. Por um período, a gravidez foi repleta de alegria, com a cantora expondo seu barrigão por onde passava. No entanto, em junho, Iza veio a público contar que tinha sido traída pelo pai de sua filha, meses antes de dar à luz. Mas Iza não deixou de mostrar seu talento, marcou presença até no Rock in Rio e deu à luz logo em seguida a Nala.

Gisele Bündchen, 44 anos, também entra nesse longa lista. Em um discretíssimo relacionamento com seu professor de Jiu-Jitsu, Joaquim Valente, desde 2022, começou a rolar burburinhos de que a modelo estava grávida. Os rumores foram, em seguida, confirmados pela assessoria de Gisele que estava há seis meses escondendo a barriga. Já em meio a lágrimas e sorrisos, Ludmilla, 29 anos, anunciou que Brunna Gonçalves, 32 anos, está grávida durante um show em São Paulo. Sob emoção, a dançarina expôs seu barrigão, levando o público a um coro de gritos. “Agora somos três”, disse Lud.

Fora das fronteiras nacionais, outras duas atrizes também entraram no time das grávidas de 2024. Com o corpo todo sujo de tinta preta, Megan Fox, 38 anos, anunciou a gravidez de seu quarto filho e o primeiro com o noivo Machine Gun Kelly. Na foto, a modelo aparece nua, segurando a barriga. Já Jennifer Lawrence, 34 anos, confirmou em outubro que espera seu segundo filho. As especulações surgiram depois da atriz aparecer com uma t-shirt com o barrigão de fora. A assessoria confirmou a gravidez, vivenciada discretamente por Jennifer.