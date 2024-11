Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady assume erros como pai

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Separado de Gisele Bündchen há cerca de dois anos, Tom Brady desabafou sobre a relação com seus filhos, nesta terça-feira, 12, durante um evento no 2024 Fortune Global Forum, que foi realizado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, como publicou o site TMZ. Ele foi questionado sobre como consegue motivar Jack, de 17 anos, que ele divide com a atriz Bridget Moynahan, e seus outros filhos, Benjamin, 14, e Vivian, 11, do antigo casamento com Gisele. O ex-atleta, então, disse ao público que não é o GOAT (melhor de todos os tempos) da paternidade.

“Todos os pais na sala sabem que ser pai é provavelmente o trabalho mais difícil que todos nós temos, e nós estragamos muito. E eu estraguei muito como pai. A bênção que meus pais me deram foi quando eu era aquele garoto, um quarterback reserva de um time de calouros, e eles nunca disseram: ‘Cara, não faça isso. É difícil. Vamos fazer algo diferente’. Eles meio que disseram: ‘Quer saber?…’. E esse é provavelmente o meu estilo parental. Vou estar lá para apoiá-los, e estarei aprendendo ao longo do caminho ali mesmo com eles”.