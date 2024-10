Tom Brady, ex de Gisele Bündchen, faz reflexão após anúncio de gravidez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a confirmação da gravidez de Gisele Bündchen, 44, nesta segunda-feira, 28, o ex-marido da modelo, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, publicou uma reflexão nos stories do seu perfil no Instagram. “Espelho no céu… O que é o amor?”, escreveu ele, em inglês, numa publicação com a imagem do pôr do sol em meio à natureza. Bem reflexivo.

A notícia de que Gisele e Joaquim Valente esperam o primeiro filho juntos foi confirmada pela assessoria da modelo. O casal se conheceu em 2020, quando ela se mudou para a Flórida com a família e começou a lutar artes marciais. O namoro se tornou mais sério há cerca de um ano após o divórcio de Brady, com quem foi casada por 13 anos e teve dois filhos, Benjamin, 14, e Vivian Lake, 11.