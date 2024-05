Gabriela Duarte critica Globo em defesa da mãe, Regina: ‘desrespeito’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gabriela Duarte tomou as dores da mãe e se manifestou sobre Regina Duarte não aparecer mais na TV Globo. A atriz citou ainda a hipótese de “ativismo ideológico”, já que Regina rompeu o contrato com a emissora para ser secretária de cultura no começo do governo Bolsonaro (PL).

“Você que me segue aqui, já assistiu ao Tributo ao Manoel Carlos? É maravilhoso, mas a Globo parece agir com desprezo pela atriz que ajudou sua dramaturgia a se tornar imbatível no país e uma das melhores do planeta. Suscita ainda a impressão de hostilidade gerada entre extremos do espectro político. Esse apagamento (mal) disfarçado da artista provoca um ruído desnecessário que afeta a imagem da emissora. O canal não era obrigado a convidá-la para gravar um depoimento inédito (também não chamou Vera Fischer, outra Helena espetacular), porém, tal atitude configura um desrespeito à atriz, à história que ela e a TV construíram juntos, ao autor celebrado e ao público das novelas. O ativismo ideológico de Regina Duarte – ainda que gravemente equivocado segundo o julgamento de parte do Brasil – não é mais importante do que sua contribuição à televisão. Desconsiderá-la não fará sumir a Helena de ‘História de Amor’, a Helena de ‘Por Amor’, a Helena de ‘Páginas da Vida’, a Simone de ‘Selva de Pedra’, a Porcina de ‘Roque Santeiro’, a Maria do Carmo de ‘Rainha da Sucata’ e tantas outras personagens que mexeram com nossas emoções e influenciaram a sociedade”, desabafou Gabriela em uma rede social.