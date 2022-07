Furões com Lula, sambistas recebem fiel escudeiro de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O governador Claudio Castro (PL) esteve na segunda-feira, 11, na Cidade do Samba, para prestigiar o sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio. Aliado de Jair Bolsonaro (PL), Castro tirou fotos e papeou com os dirigentes das principais agremiações do carnaval – justamente a turma que ignorou o evento de Lula (PT) há uma semana, na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca. Na ocasião, uma fonte da coluna contou que eles não puderam comparecer por ordem da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), que os orientou a demonstrarem publicamente apenas apoio a Castro. Procurada, a Liesa não quis se manifestar.

A promessa de Neguinho a Lula para refazer sua amizade

Ex-diretor geral da TV Globo, Boni posou ao lado de contraventores, como Capitão Guimarães e Anysio Abrahão David. Castro evitou tanto chamego explícito para as lentes, mas abriu um sorriso quando Neguinho da Beija-Flor ficou ao seu lado – Neguinho tinha feito as pazes com Lula na semana passada, após anos sem se falarem por causa de um samba em que debochava: “E o tríplex da praia, me diga de quem é? /É de um amigo meu”.

A seguir, a ordem dos desfiles para 2023: Domingo – Império Serrano, Grande Rio, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca e Salgueiro. Segunda-feira – Paraíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense e Beija Flor de Nilópolis.