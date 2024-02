Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcelo Freixo (PT), mangueirense de coração, entra na avenida com sua escola, que esse ano homenageia Alcione. À VEJA, ele comentou sobre a possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. “O tempo da justiça não é o tempo da folia. Tenho certeza que ele vai responder por tudo que cometeu, mas no tempo certo e com direito a defesa”, diz.

