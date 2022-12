Filho do Tite chama atenção e ganha fama de galã na Seleção

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Matheus Bachi, 33 anos, filho do treinador da seleção brasileira, protagonizou uma bonita cena com o pai no jogo de segunda-feira, 28. Após o gol de Casemiro, que deu a vitória ao Brasil contra a Suíça, Tite deu um beijo e um abraço no filho, com quem já trabalha há sete anos. Além de auxiliar técnico da Seleção, ele também é influenciador digital e tem mais de 215 mil seguidores no Instagram. Nas redes sociais, internautas elogiam a beleza de Matheus – casado com a influencer Fernanda da Silva Bachi.

Na internet, ele costuma compartilhar sua rotina com a mulher e os dois filhos, como as viagens que fazem juntos – no roteiro, lugares como Orlando, Pernambuco e Paris. Gaúcho, é formado em Ciência do Exercício e iniciou a carreira como auxiliar do Caxias (RS). Bachi foi chamado para integrar a comissão técnica do Corinthians por Tite em 2015. Desde então, os dois trabalham juntos – o treinador também o levou para a Seleção desde o primeiro instante que a assumiu. Matheus fica voltado a cuidar das bolas paradas, indica o posicionamento dos jogadores em lances ofensivos e defensivos e discute jogadas ensaiadas com o pai nesses lances perigosos.