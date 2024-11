Filho de Gugu mostra mansão do pai pela primeira vez: ‘Tudo intacto’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cinco anos após a morte de Gugu — que sofreu um acidente doméstico, aos 60 anos, em novembro de 2019 —, o filho mais velho João Augusto Liberato, de 23 anos, abriu ao público, pela primeira vez, a mansão onde o pai vivia com a família, na região de Alphaville, em Barueri, em São Paulo. Ele mostrou que a casa segue exatamente do jeito que o comunicador deixou, inclusive com as aves de estimação do apresentador.

O imóvel é o único bem de Gugu não listado em seu testamento, que abrange um patrimônio de cerca de 1 bilhão de reais, em herança que segue em disputa familiar na Justiça. A residência é avaliada em 7 milhões de reais foi repassada a Rose Miriam — mãe de João Augusto e das gêmeas Marina e Sofia, de 20, todos frutos do antigo relacionamento dela com o apresentador —, pelo próprio comunicador, ainda em vida.

A mansão possui decoração clássica e em tons claros. Além disso, os ambientes contam com itens que marcaram a trajetória de Gugu, como fotos e quadros. Para o programa Domingo Espetacular, da Record TV, o herdeiro apresentou as aves de estimação do pai, como o Louro. “Meu pai entrava, alimentava, dava frutas… O Louro até subia no ombro do meu pai, que usava um fone de ouvido nas orelhas, porque uma vez o Louro deu uma bicada na orelha dele (risos)”.

E contou que apesar do amplo quintal com jardim, gramado e uma grande piscina, as brincadeiras com o pai eram no escritório dele, com máscaras de terror. “Muitas pessoas não sabem, mas meu pai era uma pessoa muito engraçada. Ele era brincalhão, gostava de fazer pegadinha e assustar as pessoas e surpresa. Ele adorava fazer surpresas”, relembrou o jovem.