Fátima Bernardes faz pix para Teleton e grava de cadeira de rodas na Globo

Patrícia Poeta foi ao SBT no lugar de Fátima Bernardes sendo um dos destaques da primeira noite do Teleton na sexta-feira, 10. De pé quebrado, Fátima gravou um vídeo em que fez um pix para ajudar a AACD (Associação de Assistência à Criança com Deficiência). “Fiz questão de mandar essa mensagem, porque o meu coração bate pelo Teleton. Tenho certeza que a Patrícia e todas as pessoas que vão passar pelo palco do Teleton farão de tudo para chamar a atenção das pessoas para a causa. Pessoas como eu, que estou aqui fazendo um pix. Pode ser de qualquer valor”, pediu. Aliás, Fátima esteve sábado, 11, mesmo de cadeira de rodas, na gravação de final de ano da vinheta da TV Globo. Melhoras!