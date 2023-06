Fátima Bernardes fala sobre chance de voltar às manhãs da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fátima Bernardes, 60, comentou sobre boatos de que estaria negociando uma volta às manhãs da Globo. No último ano, ela se despediu do programa Encontro para assumir o The Voice Brasil, sendo substituída por Patrícia Poeta e Manoel Soares. “Não voltaria. Acho que quando a gente toma uma decisão, tem que ser definitiva. E pra mim foi definitivo. Eu estou muito feliz fazendo o que estou fazendo, as manhãs já não estão mais nos meus planos”, declarou. E fim de papo.