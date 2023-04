Fátima Bernardes comenta sobre mudança do ‘Encontro’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fátima Bernardes participou de uma palestra sobre os desafios da comunicação nas redes sociais, ao lado de profissionais da área, nesta terça-feira, 11, durante o Rio2C – o maior evento de criatividade da América Latina, reunindo grandes nomes do mercado audiovisual, de música e de inovação na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A apresentadora comentou sobre a mudança do jornalismo para entretenimento, ao comandar o Encontro, programa da TV Globo, e depois sobre sua ida para o The Voice Kids.

“A partir do momento que eu não queria dar mais só notícias, que eu queria encaixar outras coisas, achei que o meu papel precisava mudar e fui buscar um outro produto. A partir do momento que o Encontro, para mim, tinha chegado no meu momento de mudança novamente, para uma migração total para o entretenimento, eu sabia o que queria fazer e por isso consegui migrar. É muito mais sobre a gente saber o que a gente quer falar e depois encontrar o caminho”, relatou Fatima.

Ela também comentou sobre a fase atual – em que anda assídua geradora de conteúdo nas redes sociais. “Detestei o Twitter. No Facebook tinha uma foto de gérbera, minha flor favorita. No Instagram eu me encontrei, as pessoas estavam dispostas a ouvir o que eu pensava. A Fátima que é mãe de planta, que gosta de falar coisas do meu namoro, coisas que estou lendo. Penso o que posso colocar ali e que pode agregar algo a alguém. Dificilmente posto um restaurante ou hotel, por exemplo”, disse.