Famosos repercutem a posse do presidente Lula

Durante a posse do presidente Lula, muitos cantores e artistas se manifestaram durante a cerimônia na tarde deste domingo (1º). Alguns deles estão em Brasília, capital do Distrito Federal, para prestigiar o evento histórico e participar do Festival do Futuro, organizado pela primeira-dama Janja. Entre eles: Bela Gil, Duda Beat, Leandra Leal, Fafá de Belém, Titi Muller, Fátima Bernardes, Humberto Carrão, Gregorio Duvivier.

