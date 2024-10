Famosos fazem doações para vítimas de furacão nos Estados Unidos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diversas celebridades norte-americanas começaram a fazer doações para moradores de regiões atingidas pelo furacão Milton, que atingiu a Flórida, nos Estados Unidos, deixando ao menos 16 mortos e mais de três milhões de casas sem eletricidade. A bilionária Taylor Swift e o ex-jogador de futebol americano Tom Brady foram dois dos famosos que anunciaram ajuda.

A cantora doou 5 milhões de dólares, cerca de 28 milhões de reais, para ajudar os afetados pelos furacões Milton e Helene, que atingiu o estado algumas semanas antes, segundo The Guardian. Já Tom Brady anunciou a doação de 100 mil dólares, cerca de 560 mil reais para ajudar com itens essenciais, como comida, água e primeiros socorros. “Fique segura e forte, Flórida”, escreveu o atleta em uma rede social, nesta quinta-feira, 10.

A banda de heavy metal Mettalica anunciou que doaria 50 mil dólares, cerca de 280 mil reais, por meio da sua fundação sem fins lucrativos, All Within My Hands Foundation. Outras estrelas da música também vão ajudar a região com um concerto beneficente na Carolina do Norte. Entre os confirmados estão James Taylor, Sheryl Crow e Keith Urban.