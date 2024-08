O coração dividido de Tom Brady, ex de Gisele, e sua filha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Filha caçula de Gisele Bündchen e Tom Brady, 47 anos, Vivian Lake, 11, viajou com o pai até Paris para acompanhar a emocionante disputa entre Simone Biles e Rebeca Andrade nas finais individuais por aparelhos da ginástica artística. A simpática garota ficou o tempo todo ao lado do pai na arquibancada da Arena Bercy, enquanto assistia, vidrada, à competição entre a americana e a brasileira, sem demonstrar para que lado estava torcendo. Já o astro do futebol americano surgiu incrédulo no telão do ginásio após a queda de Simone na trave — que a deixou fora do pódio. “Nossa!”, disse ele, levando as mãos à cabeça, tal qual centenas de americanos presentes. Fofa e diplomática, Vivian aplaudiu efusivamente o pódio formado, pela primeira vez, por três ginastas negras, fazendo prevalecer o espírito esportivo.

Publicado em VEJA de 9 de agosto de 2024, edição nº 2905