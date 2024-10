Homem compra violão de Taylor Swift por R$ 21 mil e atitude surpreende

Giro VEJA - terça, 1º de outubro

Governo prepara repatriação de brasileiros no Líbano; 3 mil querem voltar

Após anúncio do governo federal de repatriação de brasileiros que estão no Líbano, 3 mil pessoas já demonstraram que querem voltar para o Brasil. A ideia do governo é que um primeiro avião da FAB já chegue ao país no próximo fim de semana. Nesta terça-feira, o Irã, apontado como principal financiador da milícia libanesa, lançou uma série de mísseis contra Israel. A tensão no Oriente Médio e a preocupação sobre as operações das bets no Brasil são temas do Giro VEJA.