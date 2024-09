A estratégia usada por Kamala Harris para derrotar Trump em debate

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, conseguiu derrotar Donald Trump no debate do canal ABC News, realizado na Filadélfia na noite desta terça-feira, 10. Para isso, a candidata utilizou algumas estratégias, como irritar seu concorrente ao longo do programa.

Harris manteve a calma durante de todo o debate, falando diretamente com os telespectadores pelas câmeras, enquanto defendia causas relacionadas ao futuro do país e colocava o ex-presidente como um problema do passado. “É hora de virar a página”, comentou a candidata, após lembrar da invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

Trump, por sua vez, não aguentou a pressão e acabou perdendo a paciência algumas vezes. Evitando contato visual com a democrata, o candidato incluiu em seu discurso comentários sobre teorias infundadas, como a que envolve a imigração. “Eles estão comendo os cachorros, as pessoas que entraram estão comendo os gatos. É isto que está acontecendo no nosso país”, disse o ex-presidente ao falar sobre imigrantes em Ohio.

Enquanto no debate com Joe Biden o republicano saiu vitorioso, com Kamala ele acabou tropeçando nas tentativas de compará-la ao presidente dos EUA. “Não sou Joe Biden e certamente não sou Donald Trump. O que ofereço é uma nova geração de líderes para o nosso país, alguém que acredita no que é possível, alguém que traz um sentimento de otimismo sobre o que podemos fazer, em vez de sempre menosprezar o povo americano”, disse.