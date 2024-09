A indigesta fala de Trump sobre imigrantes comerem cães e gatos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No primeiro debate televisivo entre Kamala Harris e Donald Trump, para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, na noite desta terça-feira, 10, assuntos como imigração, aborto e política externa foram discutidos. Menos de dois meses da votação, a disputa na rede ABC News, na Filadélfia, Pensilvânia, foi marcada por ataques entre os candidatos. Na terceira pauta do debate: a imigração; Kamala mirou nas falhas de Trump ao longo da administração, enquanto o republicano afirmou que os imigrantes são um perigo para o país e que estão comendo animais de estimação.

“Em Springfield, Ohio, as pessoas que vieram estão comendo os cachorros, estão comendo os gatos, os animais de estimação das pessoas que vivem lá”. Logo em seguida, o mediador do debate destacou que uma equipe da emissora contatou a administração da cidade citada, que afirmou que não há qualquer relato ou registro de ocorrência do tipo.

O ex-presidente reafirmou, em outro momento, que os imigrantes são criminosos que cometem crimes violentos e destroem a economia dos Estados Unidos. “Eles permitem que criminosos entrem no país. Ele permite que pessoas da Venezuela entrem nos EUA para matar os cidadãos. Os crimes na Venezuela estão diminuindo, porque eles estão mandando os criminosos para ela receber. Os imigrantes estão destruindo a economia e as indústrias do país”, disse Trump. Em uma resposta irônica sobre as acusações, Kamala disse que “chega a ser engraçado uma pessoa condenada, que responde por crimes fiscais e crimes sexuais falar sobre aumento de crimes nos EUA”.

Vale lembrar que 1,9 milhões de brasileiros vivem hoje nos Estados Unidos, de acordo com o documento “Comunidades Brasileiras no Exterior”, divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores.