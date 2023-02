Ex de Eike, Luma de Oliveira foge de camarotes e se mistura ao povo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luma de Oliveira, ex-rainha de bateria de escolas como Portela, Caprichosos de Pilares e Viradouro, curte a primeira noite de desfiles numa frisa em frente ao setor 9, longe da badalação dos camarotes repletos de famosos. Musa de outros carnavais, Luma, ex-mulher do empresário Eike Batista, está apenas com amigos, interage com componentes das escolas de samba, manda beijo e não deixa de tirar foto com os curiosos. Com um look rosa e uma meia arrastão, ela chama a atenção mesmo de longe. Se a intenção era passar despercebida, não conseguiu.