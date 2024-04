Estudante relata dificuldades em se manter em universidade americana

O estudante Fred Ramon enfrenta dificuldades com o financiamento dos estudos universitários do curso de Ciência da Computação e Administração de Negócios na faculdade Whittier College, nos Estados Unidos. Selecionado para nove universidades americanas, o jovem pernambucano, de 23 anos, tem como desafio conseguir recursos para finalizar seus estudos. Para tanto, recorreu a ajuda de amigos em vaquinhas virtuais. A seguir, seu relato à coluna.

“Vindo de uma família de baixa renda, a possibilidade de arcar com as mensalidades da faculdade sempre foi um desafio para mim. Para viabilizar a continuidade dos meus estudos, em 2021, obtive um patrocinador que se dispôs a contribuir financeiramente com metade das mensalidades dos últimos semestres da faculdade. Essa oportunidade surgiu a partir da repercussão de matérias veiculadas na imprensa sobre a minha aprovação em nove universidades americanas. No fim de novembro, meu patrocinador entrou em contato, demonstrando dificuldades financeiras no orçamento dele e me informou que não conseguiria mais manter com o compromisso de custear a metade das últimas três mensalidades da minha graduação. Vale ressaltar que a outra metade é coberta por uma bolsa de estudos concedida pela própria instituição. Diante dessa nova realidade, uma das soluções foi a criação de uma campanha de arrecadação de fundos online, que já permitiu o pagamento de uma das mensalidades de um semestre inteiro que estava em atraso. No entanto, ainda faltam dois semestres para que eu possa concluir a graduação no prazo estipulado, maio de 2025. Desde de ano passado, tenho conversado com a faculdade sobre minha situação, explicado que sou um jovem de baixa renda do Brasil e que, estou buscando ajuda através da divulgação da minha vaquinha. A faculdade tem sido generosa, e tem me deixado ficar por ter visto meu esforço durante todo esse tempo”.