Erika Hilton comenta sobre ser primeira presidenta trans do Brasil

Primeira mulher trans deputada Federal por São Paulo, Erika Hilton (PSOL) conversou com a coluna a respeito da chance de um dia vir a ocupar o mais alto cargo do executivo nacional. Um assunto que, volta a meia, seus seguidores cogitam nas redes.

“O Brasil não está preparado, mas, sem dúvidas, está sendo preparado. Talvez o Brasil não esteja preparado nem para uma mulher negra, quiçá uma mulher transexual. Essa é uma pergunta que me ronda nas redes sociais, sempre tem alguém bombardeando lá como ‘minha presidenta’. Recebo com todo amor do mundo. Sei da preciosidade que é trabalhar o imaginário da minha comunidade. Tenho respondido cada vez mais que temos que votar melhor (na composição do) o Congresso Nacional. Hoje, com essa configuração do Congresso, que baita desafio seria para a primeira presidenta trans do Brasil. Mas acho que eu posso representar os interesses dessa nação para além do debate sobre gênero, sexualidade… Ocupar este cargo é dizer sobre muito mais do que isso. Vou me preparando para, quem sabe, um dia”.

