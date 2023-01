Entenda o que é a Síndrome Sensorial, diagnóstico do filho de Gio Ewbank

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Giovanna Ewbank revelou que o filho, Bless, de oito anos, possui Transtorno de Processamento Sensorial. Durante uma entrevista em seu videocast, Quem Pode, Pod, ela explicou como fez a descoberta do diagnóstico e o que sentiu ao saber: “Poderia pensar que era frescura o resto da vida, se não olhasse diretamente para o meu filho. Durante a pandemia, o Bless começou a ficar muito aéreo, [fazendo] algumas coisas que eu achava um pouco estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo, até que uma médica em São Paulo o diagnosticou com uma síndrome sensorial [Transtorno de Processamento Sensorial]. Ele ouve mais do que nós todos, ele sente mais, sente mais cheiro”, contou.

Segundo o psicólogo Alexander Bez, 50 anos, ouvido pela coluna, o Transtorno de Processamento Sensorial (TPS), está relacionado à dificuldade do cérebro em processar os estímulos externos e os estímulos ambientais. Ele pode afetar a parte dos sentidos, tanto na esfera da hipossensibilidade, quanto na esfera da hipersensibilidade. “Na hipossensibilidade a criança com TPS faz muito esforço para reconhecer os estímulos da ambientação, se agitando e podendo ser confundida com um possível TDAH. As luzes se tornam mais brilhantes, a temperatura mais forte, os sons mais intensos e o tato com mais sentido, podendo muitas vezes ser complicado para os pais entenderem. Síndromes dessa natureza são de origem genéticas (congênitas), portanto não falamos em cura, mas em tratamento para melhorar às interações e o convívio diário, associado psiquiatricamente, neurologicamente e psicologicamente”, diz Alexander.