Encontro de ‘milhões’ por Madonna: Giovanna Antonelli e Alexandre Nero

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Queridíssimos do público, Giovanna Antonelli e Alexandre Nero se esbarraram na área vip de um dos patrocinadores do show de Madonna, neste sábado, 4, no Rio. A festa, claro, foi enorme. Com gritinhos, abraços e muitas poses para as fotos. Entre os trabalhos deles juntos na TV, destacam-se A regra do Jogo e Salve Jorge, entre outros. Em novelas, por enquanto, eles não se esbarram tão cedo. Giovanna não teve o contrato renovado com a TV Globo. Já Nero está na novela das seis.