Embaixador da Coreia do Sul viraliza ao cantar samba ‘Trem das onze’

O embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, viralizou nas redes sociais ao cantar a música Trem das Onze, de Adoniran Barbosa, no Samba do Trabalhador, que é realizado em todas as segundas-feiras, no Clube Renascença, no Andaraí, zona norte do Rio. Ele é conhecido por gostar de músicas brasileiras e já cantou sucessos como Cheia de Mania, do grupo Raça Negra, em eventos diplomáticos. Seu primeiro contato com a cultura brasileira, há mais 50 anos, mostra que continua dando samba no pé. Veja no vídeo a seguir se ele leva jeito mesmo…