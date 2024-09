Em NY, Saulo Jennings é o único chef Embaixador de Turismo pela ONU

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Saulo Jennings, dono do restaurante Casa do Saulo, é o primeiro chef a ser nomeado Embaixador de Turismo Mundial pela ONU. Agora, ele é responsável por chefiar missões diplomáticas para difundir a gastronomia brasileira no mundo. Seu novo papel já está em prática. Ele foi chamado pela Embratur e governo do Pará para falar sobre toda a riqueza cultural, turística, gastronômica da região do rio Tapajós na abertura da ‘Galeria Visit Brasil – Amazônia’, que leva a Nova York a diversidade da região amazônica até sexta-feira, 27. O chef fez um ‘cooking show’ na Galeria, apresentando os sabores tapajônicos para o mundo, incluindo sua receita de arroz de pato e o Pirão amazônico, com farinha de mandioca, ervas amazônicas, feijão de Santarém, bacon de pirarucu e Tucupi, servido com filé de pirarucu assado para 50 convidados. No evento, ao lado do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, apresentou ao mundo a chegada da COP 30, que acontece em Belém em novembro de 2025.

“Antes de ser um cozinheiro, gosto de dizer que sou ativista. Estou honrado pela nomeação e por participar desse momento tão importante na construção de um mundo mais sustentável que está sendo discutida por líderes mundiais agora no Pará. Todo esse reconhecimento mostra que nossa comida é, sim, uma das melhores do mundo, e, mais que isso, prova que podemos mudar a vida do nosso povo através do turismo, gerando emprego e renda em toda a cadeia que envolve essa atividade fantástica que escolhi fazer”, diz o chef.