O impacto das queimadas na Amazônia na gastronomia, segundo chef

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O prestigiado chef Saulo Jennings está na responsável por um dos menus da área VIP do Rock in Rio na noite deste sábado, 21. Já que do lado de fora, nos palcos, quem domina são os artistas brasileiros, nada mais natural que Saulo representasse a gastronomia tipicamente nacional com o que há de melhor dos sabores amazônicos. Em conversa com a coluna GENTE, o chefe falou sobre a crise provocada pelos incêndios florestais na Amazônia nas últimas semanas. “Vários insumos nossos são de lá, precisamos alertar a todos do risco real que afeta diferentes setores, como também a própria gastronomia. Estou de olho, sempre indo para a região e acompanhando atento o quanto isso nos prejudica”, disse ele que será um dos responsáveis pelo jantar presidencial dos líderes do G20 no Rio de Janeiro em novembro.