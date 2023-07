Em meio a acusações de golpes, viúva contesta testamento de Gal Costa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gal Costa, que faleceu em novembro de 2022 após complicações de uma cirurgia, aos 77 anos, deixou testamento com detalhes sobre o destino de seus bens. Gabriel Burgos ficará com a maior parte dos bens, como uma mansão no Jardim Europa, em uma das áreas mais valorizadas de São Paulo, avaliada em 5 milhões de reais. A empresária Wilma Petrillo, viúva da cantora, não gostou dessa decisão e, segundo informações do jornal Extra, entrou na Justiça para pedir 50% do imóvel deixado para Gabriel. Ela quer que seja reconhecida a união estável, para que se garanta a posse do bem.

A empresária é acusada de assédio moral contra ex-funcionários, ameaças e golpes financeiros, além de ser acusada de ter levado Gal à falência. A acusação foi publicada na revista Piauí desse mês, com entrevistas de ex-funcionários de Gal, amigos e o irmão. Procurada, ela ainda não se manifestou.

