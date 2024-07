Eliana estreia com pé esquerdo na Globo – e vai ser difícil mudar isso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que foi oficializada como nova contratada da TV Globo, com direito a uma longa entrevista no Fantástico em que nada revelou de palpitante, Eliana se tornou um nome badalado nas redes sociais. Sua “primeira” estreia está prevista para 7 de agosto, no sofá do Saia Justa, no GNT. Em 28 de novembro, vai comandar o Vem Que Tem, programa comercial de ofertas de Black Friday, da TV Globo. Substituindo Ivete Sangalo no The Masked Singer, apresentará um especial de fim de ano em dezembro e, em 2025, a quinta temporada do reality.

São estreias complicadas, principalmente em relação ao The Masked Singer, cuja fórmula já vem mostrando desgaste junto ao público, sem gerar repercussão nas redes sociais. Sua chegada é uma tentativa de oxigenar uma atração já sem qualquer apelo. No Saia Justa, vai se juntar a Tati Machado e Rita Batista, também estreantes, e Bela Gil, que continua na nova temporada. Ou seja, tirando Bela, Eliana estará ao lado de nomes sem companhia de outras forças midiáticas, tal como o programa já teve. Tudo isso leva a um cenário tenso para quem foi tão aguardada nos novos estúdios cariocas. Esperava-se mais cuidado com a sua chegada. Eliana merece. E o público sabe cobrar isso.