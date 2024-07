Eliana mantém vínculo com SBT, sob autorização da Globo; saiba qual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após ser contratada pela TV Globo e revelar, neste domingo, 30, o seu futuro na emissora carioca – como apresentadora do The Masked Singer Brasil e do Saia Justa no GNT, Eliana foi às redes sociais esclarecer se iria manter um dos vínculos com o SBT, o Teleton 2024. A campanha solidária, organizada pelo canal de Silvio Santos em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), tem Eliana no posto de madrinha há 10 anos.

“Oi, pessoal, tem um monte de gente com dúvida se vou estar no Teleton e eu tenho que dizer: é claro que sim! Meu compromisso vai além de TV. É uma missão de vida. A madrinha vai estar, com certeza. O Teleton deste ano tem data marcada para 8 e 9 de novembro”, afirmou a apresentadora.