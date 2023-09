Eduardo Suplicy revela tratar Parkinson com derivado da cannabis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 82 anos, o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) revelou em audiência pública na Câmara de São Paulo, nesta terça-feira, 19, que foi diagnosticado com a doença de Parkinson e que desde fevereiro faz tratamento com derivados da cannabis sativa, planta da maconha.

“Eu venho lhes dizer que, no final do ano passado, fui diagnosticado com doença de Parkinson leve. Tinha um pouco de tremor nas mãos, uma dor muscular na perna esquerda e quero contar que, além da medicação convencional que tomei, eu estou me tratando agora com a cannabis medicinal desde fevereiro deste ano”, disse ele, em sessão para discutir a regulamentação da produção e uso da cannabis medicinal para fins medicinais e terapêuticos. Suplicy disse ainda que tem se sentido “muito bem”. “Continuo muito ativo, faço minha ginástica três vezes por semana das 7h15 às 8h15. […] Quero ressaltar que a cannabis não é que sara. Mas ela traz uma qualidade de vida melhor para todas”, acrescentou.

